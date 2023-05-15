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Турция испытала систему ПВО SIPER (видео)

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Разработанная в Турции система противовоздушной обороны (ПВО) SIPER успешно поразила условную цель в ходе последнего этапа испытаний.

Об этом глава Управления оборонной промышленности страны Исмаил Демир написал в Twitter.

Он отметил, что в ходе заключительного испытания перед развертыванием система ПВО, разработанная компаниями Aselsan и Roketsan, поразила цель с дальней дистанции.

Систему ПВО SIPER разработали в качестве альтернативы российским зенитным ракетным комплексам С-400 и американским Patriot. К 2026 году она может составить основу турецкой ПВО.

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