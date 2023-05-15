Алиев поздравил Эрдогана с победой на выборах

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Президент Ильхам Алиев позвонил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану.

Глава государства поздравил президента Эрдогана и Республиканский союз с завоеванием большинства голосов на президентских и парламентских выборах в Турции.

Президент Алиев отметил, что под руководством Реджепа Тайипа Эрдогана Турция прошла большой путь развития, и как проявление этого братский турецкий народ продемонстрировал доверие своему лидеру и на этих выборах.

Реджеп Тайип Эрдоган выразил признательность главе нашего государства за оказанное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора главы государств еще раз отметили, что дружеские и братские отношения между двумя странами постоянны и нерушимы.