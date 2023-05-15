Алиев поздравил Эрдогана с победой на выборах

Президент Ильхам Алиев позвонил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану.
Глава государства поздравил президента Эрдогана и Республиканский союз с завоеванием большинства голосов на президентских и парламентских выборах в Турции.
Президент Алиев отметил, что под руководством Реджепа Тайипа Эрдогана Турция прошла большой путь развития, и как проявление этого братский турецкий народ продемонстрировал доверие своему лидеру и на этих выборах.
Реджеп Тайип Эрдоган выразил признательность главе нашего государства за оказанное внимание и поздравление.
В ходе телефонного разговора главы государств еще раз отметили, что дружеские и братские отношения между двумя странами постоянны и нерушимы.