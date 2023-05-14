В Индии задержали судно с 2,5 тонн метамфетамина на 1,4 млрд долларов

130 Просмотров

Индийские власти задержали судно, которое перевозило 2,5 тонны метамфетамина на 1,4 миллиарда долларов, сообщает издание Economic Times.

Отмечается, что запрещенное вещество было изъято в ходе операции «Самудрагупт», которая проводилась совместно с Военно-морским флотом страны. При этом сообщается, что груз был распределен по 134 мешкам и предназначался для реализации в Индии, на Шри-Ланке и Мальдивах. Уточняется, что всего в рамках операции задержали порядка 3,2 тонны метамфетамина, 500 кг героина и 529 кг гашиша.