Зеленский едет во Францию

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Сегодня президент Украины Владимир Зеленский отправится с визитом во Францию, сообщает AFP. Визит в Париж станет третьей европейской столицей, которую посетит украинский президент, после посещения Рима в субботу и Германии сегодня.

Ожидается, что Зеленский прибудет в Париж до конца сегодняшнего дня.

По данным Le Figaro, Зеленский приземлится ранним вечером на авиабазе Велизи Виллакубле. Его будут встречать премьер-министр Франции Элизабет Борн и министр иностранных дел Катрин Колонна.

В понедельник утром, 15 мая, в Версальском замке Зеленский встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном.