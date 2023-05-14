ФБР устроило обыск в квартире компании бизнесменов в башне Трампа

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Сотрудники Федерального бюро расследований устроили обыск в одном из помещений на 41-м этаже здания Trump Tower III на территории Майами, сообщает издание The Miami Herald.

Данные о следственных действиях предоставлены представителем ФБР.

Предположительно, квартира принадлежит организации MIC-USA. Данное юридическое лицо, по одной из версий, могут контролировать россияне Агунда Макеева и Олег Пацуля.

В ФБР подчеркнули, что были «предписанные судом» следственные действия.

Финансирование для покупки помещения стоимостью $1,65 млн предоставлялось банком BAC Florida. Он в 2020 году подал в суд на Пацулю и Макееву. Объяснялось, что Пацуля и Макеева не вернули деньги банку в рамках ипотеке, сумма долга составляла $975 тыс. Подробности иска в отношении граждан России пока не представлены.