Разбившиеся в России самолеты и вертолеты летели бомбить Украину

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Четыре российских самолета и вертолета, которые потерпели крушение в Брянской области входили в одну авиагруппу. Они должны были нанести удары по Украине, сообщает «Коммерсант».

По данным издания, истребители должны были нанести ракетно-бомбовый удар по целям на территории Черниговской области, а вертолеты их подстраховать. В частности, чтобы подобрать экипажи Су, если они будут подбиты украинскими военными.

По данным Telegram-канала Baza, пилоты четырех воздушных суден погибли. В частности, в городе Клинцы при крушении вертолета Ми-8 погибли все три члена экипажа, в Унечском районе погибли три члена экипажа второго вертолета Ми-8, в деревне Нижняя погибли два пилота истребителя-бомбардировщика Су-34, в деревне Сурецкий Муравей погиб пилот истребителя Су-35.