Исламский банк развития выделит Таджикистану $450 млн

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Международный Исламский банк развития (ИБР) выделит Таджикистану $450 млн на реализацию проектов в приоритетных сферах экономики. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-центра министерства экономического развития и торговли центральноазиатской республики.

О выделении денег в Джиде (Саудовская Аравия) договорились президент ИБР Мухаммад Сулейман аль-Джассир и таджикская делегация под председательством главы Минэкономразвития Завки Завкизода.

В частности деньги направят на развитие зеленой энергетики, строительство дорог и образовательных учреждений, ирригацию сельскохозяйственных угодий, создание текстильных предприятий и логистических центров, производство халяльной продукции.