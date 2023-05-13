ЕБРР перенес на июль утверждение кредита на покупку судов для ASCO

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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) отложил до 12 июля одобрение долгосрочного кредита для ЗАО «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство» (ASCO).

Утверждение обеспеченного кредита первой очереди в размере 60 млн долларов США на Совете директоров банка было запланировано на 26 апреля, сообщили в ЕБРР.

Средства кредита предназначены на покупку судов в рамках стратегии международной экспансии пароходства.

«Этот проект поможет ASCO расширить операции торгового флота в международных водах за пределами Каспийского моря, улучшив региональную связь и торговые отношения.

Проект будет способствовать повышению качества перехода на «конкурентоспособный» за счет приобретения дополнительных судов для увеличения грузоподъемности компании и повышения гибкости маршрутных направлений. Проект также поддержит цель «интеграция» за счет увеличения доходов компании от некаспийского флота и облегчения перевозок по Среднему коридору», — говорится в сообщении.

Как отмечает банк, компания также использует опыт ЕБРР в области энергоэффективности и ресурсоэффективности для достижения более высоких экологических стандартов и устранения рисков, связанных с переходом к нулевому балансу выбросов углерода.