Шаир Рамалданов: Франция не может в короткие сроки поставить в Армению столько вооружения, способного изменить баланс сил в регионе

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Франция решила поставить летальное оружие Армении. Это решение противоречит политике ЕС и НАТО по нераспространению оружия во внеблоковые страны. Тем не менее Франция решила поддержать военно-технически Армению, что в определенной степени стало новой страницей в истории региона. О поставках французского оружия в Армению рассказал в интервью Minval.az военный эксперт Шаир Рамалданов.

— Сначала давайте разъясним читателям, что такое летальное оружие.

— Слово «летальное» происходит от греческого слова «лета», то есть «смерть». Соответственно, летальное оружие — это смертельное и убийственное оружие. Что относится к этому оружию? К этому типу вооружений относится все стрелковое оружие и другие типы вооружений, при применении которых можно уничтожить условного противника. Тогда возникает вопрос, что такое нелетальное оружие — это амуниция, каска и так далее. В современном мире это еще и оружие против БПЛА и робототехники, в котором нет личного состава. То есть уничтожение этой техники не сопровождается человеческими потерями.

— Насколько Франция правомерна отправлять оружие в Армению? Ведь между странами нет никаких юридических документов, которые позволяли бы Парижу поставки своего вооружения в Армению?

— Франция поддерживает Армению всеми правдами и неправдами, вопреки международному праву, то есть Париж не особо беспокоится о международном праве. Так было всегда: и в период оккупации, и после нее. Отношение Франции к Армении не входит в рамки международных норм.

В современном мире на закупку и продажу вооружений смотрят с коммерческой точки зрения. Потому что есть множество выставок вооружений, где демонстрируются новые виды оружия. Именно там и заключаются контракты на закупку вооружений. Есть определенные типы вооружений, которые находятся под запретом, ее продажа и распространение — дело политическое. Франция имеет сильное ВПК и производит вооружения.

Сегодня рынок оружия достаточно открыт для продаж и закупок. К примеру, когда речь зашла о турецких «байрактарах», которые появились у украинской стороны, турецкая сторона заявила, что теперь БПЛА, которые прежде были турецкими, стали украинскими. Это правильный ответ, отвечающий современному рынку оружия. Потому что каждая страна с ВПК производит оружие не только для внутренних нужд, но и для реализации. Азербайджанская оборонная промышленность заключила контракты на поставку вооружения с 20 странами. Поэтому вопрос поставок французского оружия в Армению относится к коммерции, а не к политике. Я думаю, что не стоит драматизировать этот момент.

Во-первых, это просто игра слов на политической плоскости, чтобы показать, что Франция поддерживает Армению. А во-вторых, каким образом Франция может поставить оружие в Армению, через какую логистику? Это дорогостоящий процесс. Париж не имеет сухопутных маршрутов для поставки оружия в Армению. С другой стороны, современное оружие должно быть адаптировано под целую систему вооружения. Если учесть, что в Армении более 90% вооружения — российское, французкое никак не может адаптироваться к нему. Я имею в виду вооружения, которые будут входить в систему, где надо будет управлять огнем. Управлять огнем — это основа основ.

С другой стороны, Франция не может в короткие сроки поставить в Армению столько вооружения, способного изменить баланс сил в регионе, или заменить российское вооружение, там имеющееся. Например, индийское вооружение более адаптировано к российскому, чем французское. Поэтому, если даже какое-то оружие и поступит в Армению, оно не будет иметь стратегического значения.

В капиталистическом мире считают деньги. Армения — не та страна, которая способна закупать современные виды вооружений. Может быть, какое-то старье и купит. Однако учитывая российско-украинский конфликт, ожидать ощутимую военную помощь от западных стран таким странам, как Армения не стоит. Для Азербайджана этот факт ничего не изменит. У Армении пока нет возможности перевооружиться и взять реванш у Азербайджана, и в ближайшее десятилетие не будет. Азербайджан в разы больше выделяет средств на модернизацию армии и закупку современных типов оружия.

Сейчас Армения не представляет для Азербайджана угрозу. Армения в военном плане может угрожать только самой себе, потому что ее политика ставит под вопрос существование самого государства Армения.

— Но тут вопрос о политике, а не об экономической окупаемости. Решение Франции больше мотивировано ее политикой в регионе, а не экономическими факторами. Как это может повлиять на баланс сил в регионе?

— Что касается политики, то Армения в политическом плане тоже уступает Азербайджану. Армению используют разные страны для того, чтобы иметь рычаги давления в этом регионе. Политика Ильхама Алиева соответствует всем требованиям и преследует защиту национальных интересов страны. Никто не думал, что президент в 2020 году отдаст приказ и мы освободим свои территории. Человек, который смог освободить наши территории, сделает все для защиты интересов государства.

Ниджат Гаджиев