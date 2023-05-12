В Литве настаивают на передаче Киеву истребителей и ракет большой дальности

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Союзникам Украины необходимо перестать думать о «красных линиях» в вопросе предоставления оружия для защиты от российского вторжения.

Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

«Защищая свободу, мы не должны думать о табу в деле военной помощи», — подчеркнула глава литовского правительства, которую цитирует LRT.

По ее словам, украинским защитникам необходимо передать все необходимое оружие, в том числе истребители и ракетные системы большой дальности.

«Мы должны помочь Украине победить в войне. Это единственный путь к устойчивому миру, предотвращению новой войны в Европе», — отметила Шимоните.