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Подошли к концу учения «Анатолийский орёл – 2023» с участием ВВС Азербайджана (фото)

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В городе Конья Турецкой Республики завершились международные лётно-тактические учения «Анатолийский орёл – 2023». Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Гостям был представлен итоговый брифинг о ходе учений, выполненных задачах и достигнутых результатах.

Было отмечено, что основное внимание в ходе учений было уделено повышению профессионального уровня пилотов, в том числе инженерно-технического состава, практическому использованию авиационной техники и других военных средств.

По оценке руководства учений, все поставленные в ходе учений цели были достигнуты.

На международных учениях наша страна была представлена военнослужащими ВВС Азербайджана и штурмовиками «Су-25».

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