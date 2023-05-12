Пригожин: Фланги сыпятся, фронт проваливается. Все идет к глобальной трагедии для России (видео)

Фланги сыпятся, фронт проваливается. Все идет к глобальной трагедии для России. Об этом заявил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
В своем новом видеообращении Пригожин заявил, что на данный момент происходит бегство подразделений Минобороны РФ с флангов и только за сегодня было потеряно территорию в 5 кв. км.
Также по словам Пригожина, когда ВСУ зайдут в Берховку, начнется постепенное окружение Бахмута.
«Товарищ Конашенков, мягко, говоря слукавил: произошло не тактическое отступление, произошло просто бегство», — заявил главарь «вагнеровцев» и пригрозил военным трибуналом для последнего.