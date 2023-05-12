Карабахские скакуны приняли участие в Королевской Виндзорской конной выставке (видео)

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11 мая в Великобритании стартовала традиционная Королевская Виндзорская конная выставка.

Как сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы, на мероприятии, состоявшемся на территории Виндзорского замка, состоялось первое выступление нашей делегации из 60 человек, совершившей большой путь из Азербайджана в Великобританию.

Несмотря на дождливую погоду, танцевальный ансамбль и кавалерийский отряд Государственной пограничной службы с 20 карабахскими скакунами в очередной раз представили нашу страну на высоком уровне, завоевав зрительские симпатии.

Режиссером-постановщиком шоу-программы, созданной при поддержке Фонда Гейдара Алиева и организованной Федерацией конного спорта Азербайджанской Республики, является заслуженный журналист Ровшан Джахангиров, хореографом — художественный руководитель танцевального ансамбля Государственной пограничной службы, заслуженный артист Фарид Ибрагимов, инструктором — постановщиком — Имран Ахмедли.

«Шоу-программа была с восторгом встречена участниками мероприятия, зрители стоя аплодировали нашим участникам», — говорится в сообщении.

Выступления нашей делегации продолжатся до 14 мая.