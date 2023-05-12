«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Общество

Карабахские скакуны приняли участие в Королевской Виндзорской конной выставке (видео)

Screenshot 30

11 мая в Великобритании стартовала традиционная Королевская Виндзорская конная выставка.

Как сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы, на мероприятии, состоявшемся на территории Виндзорского замка, состоялось первое выступление нашей делегации из 60 человек, совершившей большой путь из Азербайджана в Великобританию.

Несмотря на дождливую погоду, танцевальный ансамбль и кавалерийский отряд Государственной пограничной службы с 20 карабахскими скакунами в очередной раз представили нашу страну на высоком уровне, завоевав зрительские симпатии.

Режиссером-постановщиком шоу-программы, созданной при поддержке Фонда Гейдара Алиева и организованной Федерацией конного спорта Азербайджанской Республики, является заслуженный журналист Ровшан Джахангиров, хореографом — художественный руководитель танцевального ансамбля Государственной пограничной службы, заслуженный артист Фарид Ибрагимов, инструктором — постановщиком — Имран Ахмедли.

«Шоу-программа была с восторгом встречена участниками мероприятия, зрители стоя аплодировали нашим участникам», — говорится в сообщении.

Выступления нашей делегации продолжатся до 14 мая.

Теги:
Из этой рубрики
geydar aliev 1
Общество

На ВДНХ откроется выставка, посвященная Гейдару Алиеву

2023/05/12, 19:08
gandjlik
Общество

Станция метро «Гянджлик» из-за футбольного матча «Сабах»-«Бешикташ» будет работать в усиленном режиме

2023/05/12, 18:32
zlkUE23EpS
Общество

МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемым усилением ветра

2023/05/12, 17:35
Screenshot 30
Общество

Карабахские скакуны приняли участие в Королевской Виндзорской конной выставке (видео)

2023/05/12, 17:28
275156
Общество

К станции метро «Ходжасан» открыли новые автобусные маршруты

2023/05/12, 16:20
645e209b7dc5a645e209b7dc5b1683890331645e209b7dc58645e209b7dc59
Общество

Неизвестный бросил наркотики на границе Азербайджана и скрылся в Иране (фото)

2023/05/12, 15:24
img 8727
Общество

Azercell объединяет женщин-лидеров Азербайджана

2023/05/12, 15:16
Screenshot 29
Общество

В Азербайджане на каждые 100 девочек рождаются 116 мальчиков

2023/05/12, 15:02
detskiy sadik polska 1
Общество

Воспитатели государственных детских садов будут проходить сертификацию

2023/05/12, 14:36