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ВСУ наступают на фронте почти в 100 километров. Пригожин заявил о бегстве россиян

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Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин расшифровал заявление Минобороны про «занятие рубежей с учетом выгодных условий Берховского водохранилища с целью повышения устойчивости».

Минобороны РФ сегодня сообщило, что вчера ВСУ пытались провести наступление на соледарском направлении.

По данным ведомства, наступление прошло по всей линии соприкосновения (более 95 км). «Подразделениями ВСУ было предпринято 26 атак, в которых были задействованы более тысячи военнослужащих, до 40 танков. Все атаки подразделений ВСУ отражены. Прорывов обороны российских войск не допущено».

При этом Минобороны все же говорит о смене позиций ВС РФ на Малоильиновском направлении «с целью повышения устойчивости» обороны российские войска заняли «рубеж с учетом выгодных условий Берховского водохранилища».

«К сожалению, это называется бегство, а не перегруппировка», — сказал Пригожин. И пообещал более подробно рассказать о произошедшем, когда доедет до ближайшего штаба.

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