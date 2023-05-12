Эльхан Шахиноглу: «ЕС или США не будут давать Пашиняну никаких гарантий»

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Очередная провокация Еревана на условной азербайджано-армянской границе, безусловно, соответствует интересам определенных сил и групп, поскольку это делает переговоры более сложными, а стороны — менее договороспособными. О том, какие процессы развиваются в регионе, рассказал в интервью Minval.az политолог Эльхан Шахиноглу.

– Каким силам выгодна эскалация на условной границе Азербайджана и Армении в преддверии встречи лидеров в Брюсселе?

– Сам Пашинян также заинтересован в этой эскалации, поскольку он недавно заявлял о том, что недоволен посредничеством главы ЕС Шарля Мишеля. Потому что Шарль Мишель желает подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в кратчайшие сроки, и при этом ничего не говорит про армян Карабаха. Это не устраивает Пашиняна, поскольку он боится давления со стороны радикалов. Поэтому нынешняя эскалация может исходить от самого Пашиняна в том числе.

Вторая версия заключается в том, что это исходит от России. Пашинян также говорил о наличии «пятой колонны» в армянской армии. Говоря о пятой колонне, он подразумевает высокопоставленных офицеров, которые так или иначе связаны с Россией. Москва недовольна встречами в Вашингтоне и Брюсселе, и теперь руками своих верных людей она подрывает переговорный процесс. Таким образом, мы воюем как с Арменией, так и с пророссийским крылом в армянской армии.

– Некоторые источники сообщают, что Никол Пашинян требует ряд политических гарантий для себя и своей элиты. Насколько это информация верна?

– ЕС или США не будут давать Пашиняну никаких гарантий. Они что, должны отправить охранников для персональной защиты Пашиняна? Сам Пашинян прекрасно знает, что он рискует жизнью, и поэтому он уже увеличил количество личной охраны, но другая страна не может его охранять. Он должен подписать мирное соглашение с Азербайджаном, он должен отказаться от Карабаха и нормализовать отношения с Турцией. Только в этом случае начнется процесс улучшения отношений с Баку и Анкарой. Да, радикалы будут выходить против него, и пророссийские силы также будут выходить против него, но если он не подпишет с нами мирное соглашение, это ему обойдется дороже. Потому что иметь вражеские отношения с двумя основными соседями не оставляет надежд на светлое будущее для Армении, и Никол Пашинян это прекрасно понимает.

В этом сложном выборе Пашинян должен выбрать более легкий вариант и нормализовать отношения со своими соседями. Да, конечно, в истории Армении была атака на официальные лица, и тогда были убиты премьер-министр страны, спикер парламента и другие влиятельные персоны, и Пашинян боится повторения того же сценария. Добавлю, что армяне хорошо могут организовывать террористические акты. Но это не означает, что ты мирное соглашение с соседями не подпишешь.

Только после подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном можно ожидать и усиления роли ЕС и США, а для Армении как суверенной страны — ослабление роли России. Однако, если Пашинян не будет бороться с пророссийским влиянием в Армении, его во всех случаях ждет проигрыш. Все те, кого мы видим на улицах Еревана — это радикалы, молчаливое большинство сидит дома и не желает снова воевать и отправлять своих детей в Карабах.

– Мы видим ослабление позиций России. Как и кем этот вакуум будет заполняться?

– До второй Карабахской войны, а также и ввода войск России в Украину, Россия единолично имела доминирующие позиции в регионе Южного Кавказа. Но после второй Карабахской войны, после того, как Россия увязла в Украине, в регионе начали заявлять о себе и другие страны. В первую очередь свои позиции укрепила Турция, и даже президент России Владимир Путин в одном из своих интервью открыто заявил о том, что Турция в регионе уже есть и с ней надо считаться как с фактором. Этому способствовали отношения Баку и Анкары.

Затем началась активность ЕС и США. В прошлом году при посредничестве ЕС было организовано 4 встреч лидеров Азербайджана и Армении, пятая была сорвана из-за Франции, которую Армения хотела видеть в числе посредников. Основной товарооборот у Азербайджана — со странами ЕС, и с девятью странами-членами этой организации Азербайджан подписал стратегические соглашения.

Укрепились и позиции США в регионе. Мы видим интенсификацию отношений Баку с Вашингтоном, и недавно в США был с визитом глава ВВС Азербайджана. В целом нужно сказать, что Турция, ЕС и США также укрепляют свои позиции и в регионе Центральной Азии. Одновременно в регионе Центральной Азии Москва пытается действовать в координации с Пекином, поскольку и Китай обеспокоен усилением США в регионе Центральной Азии.

На сегодня в регионе Южного Кавказа есть 4 геополитических игрока: Россия, Турция, ЕС и США. Если будет подписано мирное соглашение между Баку и Ереваном, то влияние России будет уменьшаться, в то время как возможности ЕС и США будут расширяться. При этом, скорее всего, Азербайджан не будет продлевать срок пребывания РМК в регионе, и это будет еще одним фактом, ослабляющим Россию. Сама Россия сейчас также сконцентрирована на украинском направлении: и весь свой потенциал направляет именно туда, что ослабляет ее на других векторах. Поэтому они сейчас могут стараться удержать регион при помощи мелких провокаций, и сегодняшняя провокация, возможно, одна из них.

Ниджат Гаджиев