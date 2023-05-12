СМИ: Украина вооружилась более чем на $30 млрд

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Для предстоящего контрнаступления Украина вооружилась более чем на $30 млрд предоставленным союзниками вооружением. Эта сумма превышает годовые расходы на оружие любого члена НАТО, кроме США, но неизвестно, будет ли этого достаточно, пишет Bloomberg 11 мая.

«Украина готовится к контрнаступлению, которое может приблизить окончание войны или показать, что ни у одной из сторон нет достаточной огневой мощи, чтобы захватить преимущество», – говорится в статье. Авторы отмечают, что прорыв, аналогичный прошлогоднему контрнаступлению в Харьковской области, может положить конец российскому вторжению.

При этом Bloomberg полагает, что на этот раз Украине будет сложнее застать врасплох более крупную по численности российскую армию. Для достижения успеха при контрнаступлении Украине предстоит провести сложную так называемую общевойсковую операцию без преимущества в воздухе. Такую подготовку имеют немногие военные во всем мире, пишет агентство.

Понадобится координация пехоты, бронетехники, саперов и противовоздушной обороны, чтобы максимизировать воздействие более чем 200 танков, 300 боевых машин пехоты и другого оружия, которое Украина получила с декабря, говорится в публикации.

По мнению военных аналитиков, дальнейшее развитие событий для Украины будет зависеть от факторов, выходящих далеко за рамки оснащения и включающих в себя обучение, разведку и способность продолжать блокировать превосходящие военно-воздушные силы России.

Если Украине удастся добиться лишь незначительных успехов, это может привести к еще одному тупику и усилению давления на Киев, чтобы он отказался от захвата захваченной территории в рамках соглашения о прекращении огня, пишет Bloomberg.