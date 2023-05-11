ВСУ нанесли более 40 ударов по врагу

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Украинские военные нанесли более 40 ударов по российским войскам, пытавшимся атаковать на пяти направлениях на Донбассе. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в вечерней сводке в четверг, 11 мая.

Указано, что россияне пытались атаковать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Также возобновились атаки на Шахтерском направлении. Самые ожесточенные бои продолжались за Бахмут и Марьинку.

Сегодня противник нанес шесть ракетных ударов, в частности по городам Славянск, Константиновка и Запорожье. Также были зафиксированы 46 авиационных ударов и 69 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди мирного населения, повреждены частные жилые дома, другая гражданская и административная инфраструктура.

В свою очередь, авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Кроме того, в течение этих суток были уничтожены семь вражеских дронов разных типов.

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили восемь пунктов управления, 13 районов сосредоточения живой силы, один состав боеприпасов, один состав горюче-смазочных материалов, пять артиллерийских подразделений на огневых позициях, одно средство ПВО и еще две важные цели.