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Пригожин признал бегство российских войск на ряде направлений в Бахмуте

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Наемники российской частной военной компании «Вагнер» теряют фланги при попытке захватить Бахмут Донецкой области. Об этом ее владелец Евгений Пригожин заявил в комментарии, опубликованном 11 мая его пресс-службой в Telegram.

По его словам, боевики пытаются продвигаться на запад и даже вошли в так называемое «гнездо» (укрепрайон Вооруженных сил Украины в западной части города). При этом на остальном участке бахмутского направления они бегут с поля боя.

«Ситуация на флангах складывается по наихудшему из прогнозируемых сценариев. Те территории, которые.. брались много месяцев, по десяткам и сотням метров, сегодня практически без боя бросаются теми, кто должен удерживать наши фланги», – сказал Пригожин.

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