ЕС призвал Грузию не возобновлять авиарейсы с РФ

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ЕС призвал Грузию присоединиться к санкциям против авиационного сектора России.

Об этом во время выступления на сегодняшнем брифинге в Брюсселе сказал пресс-секретарь верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля Петер Стано.

Петер Стано отметил, что ЕС призывает Грузию как кандидата в члены в ЕС поддержать санкции против России и запретить полеты из этой страны.

«Евросоюз запретил полеты своим авиакомпаниям летать в Россию и над ее территорией и призывает остальные страны, включая Грузию, которая претендует на получение статуса кандидата на вступление в ЕС, присоединиться к этим санкциям. Также ЕС призывает Грузию не пускать на свою территорию небезопасные российские самолеты, поскольку санкции ЕС и США не позволяют оказывать услуги России по лицензионному обслуживанию американских и европейских самолетов», — сказал Стано.