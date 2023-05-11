ВОЗ отменила пандемию, а границы в Азербайджане по-прежнему на замке

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Шесть дней назад общественность находилась в радостной эйфории после прочтения прекрасной, долгожданной новости: ВОЗ официально объявила об окончательном завершении пандемии коронавируса, державшей в тисках граждан Азербайджана вот уже три года.

В социальных сетях сразу же появились обнадеживающие статусы о том, что наверняка после заявления ВОЗ Кабмин Азербайджана наконец-то откроет сухопутные границы. Многим этот довод казался весьма убедительным, ибо, зачем спасаться и оберегаться от того, чего уже не существует, причем, официально не существует? Но прошла уже почти неделя с момента появления в СМИ радостной новости об окончании пандемии, но ничего не поменялось: границы по-прежнему закрыты, и, похоже, правительство не собираются ничего менять, хотя экономике страны закрытые границы наносят весомый урон, чем озабочены не только простые граждане, но и народные избранники, которые уже несколько раз заявляли о том, что границы пора бы уже и открыть.

Сотрудник Minval.az обратился за комментарием к главе Общественного совета при Миграционной службе Азербайджана Азеру Аллахверанову, который отметил, что до 1 июля сухопутная граница, так или иначе, будет закрыта, потому что в Азербайджане по-прежнему действует карантинный режим — несмотря на то, что ВОЗ официально объявила о конце эры пандемии коронавируса.

«Мы по-прежнему получаем от официальных структур неутешительные данные, хотя согласен, что шкала заболеваемости уже идет на спад. Но, так или иначе, на днях помощник президента Шахмар Мовсумов высказал мнение по поводу того, что вопрос открытия границ будет очень скоро обсуждаться. Думаю, что обсуждения будут иметь место во второй декаде июля, ждать осталось недолго», говорит А. Аллахверанов.

По его словам, время от времени власти страны так или иначе шли на встречу гражданам в плане въезда-выезда через сухопутные границы страны, например, для студентов, проходивших обучение в Турции и их родственников был создан облегченный режим, действовавший на участке границы Нахчывана и Турции.

«Думаю, что до 1 июля такие облегченные режимы на границе будут иметь место. Может быть, они не будут иметь массового повального характера на всех границах – будь то Грузия, Россия, Иран. Время от времени будут действовать эти режимы, но окончательное решение будет принято только после обсуждения, взвешивания эпидемиологической ситуации на территории Азербайджана. Я надеюсь, что все же границы будут открыты, наладится тесный миграционный обмен, что позитивно скажется и на миграционной ситуации на территории нашей страны, и на экономике нашей страны», — резюмирует Азер Аллахверанов.

Яна Мадатова