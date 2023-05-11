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Турецкая делегация посетила воинскую часть коммандос (фото)

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Продолжается визит в Азербайджан делегации во главе с ректором Национального университета обороны Турецкой Республики профессором Эрханом Афьонджу.

Как сообщили в министерстве обороны Азербайджана, представители Института Сухопутных войск, Института Военно-воздушных сил и Института Военно-морского флота Национального университета обороны братской страны посетили могилы Гейдара Алиева и академика Зарифы Алиевой в Аллее почетного захоронения, а в Аллее шехидов — могилы героических сынов Родины, пожертвовавших своими жизнями во имя независимости и территориальной целостности нашей страны, монумент «Турецкое шехидство», возложили к ним букеты цветов.

Затем турецкие гости посетили Военный институт имени Гейдара Алиева, воинскую часть коммандос.

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