Закир Гасанов отправился в Турцию

134 Просмотров

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов по приглашению министра национальной обороны Турции Хулуси Акара находится в братской стране для наблюдения за международными учениями «Анатолийский орел-2023», проходящими в городе Конья.

Как сообщает Минобороны, в рамках визита генерал-полковник Закир Гасанов примет участие в «Дне наблюдателя высокого уровня», который пройдет в рамках учений.

Учения с участием группы личного состава ВВС Азербайджана и штурмовиков Су-25 проходят с участием представителей Турции, Пакистана, ОАЭ, Катара и Великобритании.

В международных летно-тактических учениях «Анатолийский орел-2023» в качестве наблюдателей участвуют делегации США, Австралии, Эфиопии, Марокко, Франции, Грузии, Швеции, Кыргызстана, Северной Македонии, Ливии, Малайзии и Иордании.