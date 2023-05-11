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Масштабная провокация Армении: ранен азербайджанский военнослужащий и трое армянских

Obstrel7

Вечером 10 мая подразделения вооруженных сил Армении с позиций в Зодском направлении Басаркечярского района подвергли интенсивному обстрелу из различных видов стрелкового оружия противоположные позиции азербайджанской армии, намеренно совершив провокацию.

Как сообщает Минобороны, в результате прицельного огня со стороны противника был тяжело ранен в голову военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы азербайджанской армии Махмудлу Муслим Видади оглу.

Раненый военнослужащий был немедленно доставлен в военно-медицинское учреждение.

Несмотря на предупреждения о необходимости положить конец провокациям и намеренному обострению обстановки, армянская сторона в очередной раз нарушила режим прекращения огня

Подразделениями азербайджанской армии были приняты необходимые ответные меры.

С утра 11 мая вооруженные силы Армении, еще более нагнетая обстановку, ведут минометный обстрел позиций азербайджанской армии с позиций в Зодском направлении Басаркечярского района.

В целях расширения совершаемых провокаций подразделения вооруженных сил Армении продолжают вести обстрел наших позиций с использованием крупнокалиберных орудий и минометов.

Подразделения азербайджанской армии принимают решительные ответные меры.

Минобороны Армении сообщает о ранении троих армянских военных.

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