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Опубликована карта захваченного Россией Крыма с военными объектами

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В сети была опубликована интерактивная карта захваченного Россией Крымского полуострова с сотнями военных объектов. Карта была составлена по актуальным спутниковым снимкам Planet Labs за 2023 год.

Карту, на которой изображены 223 действующих, а также временно законсервированных военных объекта РФ, опубликовали журналисты проекта «Крым.Реалии». Они собрали более 200 военных объектов России, расположенных на Крымском полуострове в 10 категориях и указали их геолокации.

С помощью спутниковых снимков от Planet Labs и собранных фотографий, на созданной карте можно увидеть различные военные объекты, такие как военные полигоны, базы топлива, склады боеприпасов, местоположения радиолокационных систем и противовоздушной обороны, штабы и военные части разных войск, аэродромы и базы Черноморского флота России.

Как сообщается, карта была создана, чтобы предупредить крымчан, живущих рядом с военными объектами, об опасности. Она позволяет подробно исследовать различные военные и другие объекты, связанные с Минобороны РФ и другими российскими силовыми ведомствами, и выявить потенциальные угрозы, которые они несут.

«Нам важно проинформировать нашу аудиторию об уровне милитаризации Крымского полуострова. Мы хотим предупредить крымчан об опасности, связанной с этими местами. Ведь множество людей живет в непосредственной близости от военных объектов РФ. А учитывая широкомасштабные военные действия, которые ведет Россия против Украины, эти места несут особую опасность для окружающих», – отметил один из авторов карты, журналист «Крым. Реалии» Игорь Токарь.

Ранее Андрей Юсов, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины, призвал жителей Крыма в ближайшее время не находиться близко к военным объектам и объектам, обеспечивающим российскую армию.

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