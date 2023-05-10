Российские войска отступают на Бахмутском направлении

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«Благодаря продуманной обороне на Бахмутском направлении мы получаем результаты эффективных действий наших подразделений. В том числе, проводим эффективные контратаки. На отдельных участках фронта враг не смог удержать натиск украинских защитников и отступил на дистанцию до 2-х километров», — отметил он.

По словам Сырского, именно грамотное проведение оборонительной операции истощило подготовленные силы ЧВК «Вагнер» и заставило на определенных направлениях заменить их хуже подготовленными подразделениями регулярных войск РФ, которые потерпели поражение и отошли.

«Несмотря на значительную концентрацию войск и громкие заявления российских военных преступников о намерениях взять Бахмут до 9-го мая, враг так и не смог захватить украинский город. Наши силы обороны надежно держат фронт и не дают врагу продвинуться вперед. Битва за Бахмут продолжается…», — резюмировал командующий.

При этом он отдельно отметил работу 3-й отдельной штурмовой бригады, которая в бою нанесла врагу мощный удар и «показала мощь украинской армии».