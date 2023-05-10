Анна Маляр опровергла слухи о гибели украинских командующих

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Сообщения о ликвидации украинских командующих, которые распространяются в российском информационном поле, не соответствуют действительности, заявила в Telegram замминистра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, в течение недели появились три подобных сообщения.

«Все живы», — подчеркнула Маляр.

Как заявила замминистра, такая информация распространяется для поднятия боевого духа российской армии и деморализации украинских войск.

Как пишет «Страна.ua», Маляр опубликовала этот пост после того, как с утра 10 мая в «российских телеграм-каналах» начала появляться информация о якобы «гибели главнокомандующего ВСУ» Валерия Залужного.

В этот же день стало известно, что Залужный не смог поучаствовать в заседании военного комитета НАТО даже по видеосвязи. Как сообщил глава комитета Роб Бауэр, накануне он получил от главкома письмо, в котором тот проинформировал, что «ввиду напряженной оперативной ситуации на земле» не сможет участвовать в мероприятии, в том числе дистанционно.