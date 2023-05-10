«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Мир

Анна Маляр опровергла слухи о гибели украинских командующих

malar

Сообщения о ликвидации украинских командующих, которые распространяются в российском информационном поле, не соответствуют действительности, заявила в Telegram замминистра обороны Украины Анна Маляр.
По ее словам, в течение недели появились три подобных сообщения.

«Все живы», — подчеркнула Маляр.

Как заявила замминистра, такая информация распространяется для поднятия боевого духа российской армии и деморализации украинских войск.

Как пишет «Страна.ua», Маляр опубликовала этот пост после того, как с утра 10 мая в «российских телеграм-каналах» начала появляться информация о якобы «гибели главнокомандующего ВСУ» Валерия Залужного.

В этот же день стало известно, что Залужный не смог поучаствовать в заседании военного комитета НАТО даже по видеосвязи. Как сообщил глава комитета Роб Бауэр, накануне он получил от главкома письмо, в котором тот проинформировал, что «ввиду напряженной оперативной ситуации на земле» не сможет участвовать в мероприятии, в том числе дистанционно.

Теги:
Из этой рубрики
malar
Мир

Анна Маляр опровергла слухи о гибели украинских командующих

2023/05/10, 18:02
Screenshot 16
Мир

В WhatsApp появится очередная новая функция

2023/05/10, 17:53
9b86433a e82f 32a4 b902 5c66b14b4110 850
Мир

Турция договорилась с Россией об отсрочке платежей по счетам за газ на $600 млн

2023/05/10, 17:38
645b917da6199645b917da619a1683722621645b917da6197645b917da6198
Мир

Чавушоглу поделился публикацией по случаю 100-летия Гейдара Алиева

2023/05/10, 16:50
Screenshot 150 1
Мир

По Израилю выпущено 20 ракет (видео)

2023/05/10, 16:43
Мир

ЕС может ввести санкции также в отношении армянской компании

2023/05/10, 16:23
zurabi 1
Мир

Зурабишвили заявила, что решение Путина вызовет политическое напряжение в Грузии

2023/05/10, 16:19
Imran
Мир

Пакистанский суд арестовал экс-премьера Имрана Хана на 8 дней

2023/05/10, 16:10
salome
Мир

Зурабишвили назвала решение Путина «очередной провокацией»

2023/05/10, 15:21