МИД Польши вызвал «на ковер» посла России

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МИД Польши вызвал посла России в Варшаве Сергея Андреева и вручил ему ноту протеста в связи с инцидентом с сопровождением польского военного самолета российским истребителем Су-35 в международном воздушном пространстве над Черным морем 6 мая.

Об этом пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Лукаш Ясина написал в среду на своей странице в Twitter.

«10 мая в МИД был вызван посол России Сергей Андреев. Представителю Российской Федерации была вручена нота протеста в связи с инцидентом с участием российского истребителя против самолета пограничной службы Польши», — сообщил Ясина.