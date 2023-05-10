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Турция занялась модернизацией азербайджанских Су-25

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Турция продолжает интегрировать дальнобойные и высокоточные боеприпасы в азербайджанские военные самолеты. Как пишет сайт SavunmaSanayiST.com, турецкая оборонная компания TÜBİTAK-SAGE провела интеграцию комплекта крылатого наведения (ККН) на азербайджанские штурмовики Су-25.

Издание отмечает, что интегрированный боезапас соответствует стандарту НАТО. Ранее проводилась интеграция комплекта лазерного наведения на Су-25. Комплект крылатого наведения (ККН), разработанный TÜBİTAK-SAGE, превращает существующие неуправляемые 500-фунтовые MK-82 и 1000-фунтовые бомбы общего назначения MK-83 в интеллектуальные боеприпасы большой дальности класса «воздух-земля». Благодаря ККН бомбы МК-82 и МК-83 получают возможность точного поражения в любых погодных условиях.

Издание отмечает, что штурмовик может безопасно выполнять боевые задачи, не входя в зоны ПВО противника.

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