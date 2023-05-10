Дроны атаковали военный полигон в России: ранены свыше 10 военных

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Сегодня ночью два беспилотника ВСУ атаковали военный полигон в Воронежской области, сообщает Tg-канал BAZA.

БПЛА были начинены взрывчаткой, они взорвались при падении. Пострадали около 14 военнослужащих, по предварительным данным, погибших нет.

Налет беспилотников подтвердил губернатор региона Александр Гусев. По его словам, была «пресечена попытка атаки двумя БПЛА»:

«В результате мер воздействия один из них отклонился от курса и упал, второй уничтожен огневым поражением. Продолжается взаимодействие с органами правопорядка и военного командования».