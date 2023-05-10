Путин впервые отреагировал на атаку дронов на Кремль

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Президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал атаку дронов на Кремль, и заявил, что в этом якобы «нет ничего особенного».

О его реакции на атаку написал журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников. Ранее Путин публично её не комментировал.

Путин сообщил, что якобы «не придал большого значения» атаке дронов на Кремль.

Путин заявил, что дрон был самодельным. Он отметил, что его «собрали из проволоки и современных материалов и снабдили зарядом примерно в 400 г тротила».

По словам Путина, подобные беспилотники уже залетали на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.