«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Политика

Путин впервые отреагировал на атаку дронов на Кремль

galleryh5r

Президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал атаку дронов на Кремль, и заявил, что в этом якобы «нет ничего особенного».

О его реакции на атаку написал журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников. Ранее Путин публично её не комментировал.

Путин сообщил, что якобы «не придал большого значения» атаке дронов на Кремль.

Путин заявил, что дрон был самодельным. Он отметил, что его «собрали из проволоки и современных материалов и снабдили зарядом примерно в 400 г тротила».

По словам Путина, подобные беспилотники уже залетали на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.

Теги:
Из этой рубрики
galleryh5r
Политика

Путин впервые отреагировал на атаку дронов на Кремль

2023/05/10, 12:44
photo 2023 05 10 12 18 44
Политика

В Москве проходит встреча глав МИД России, Сирии, Турции и Ирана

2023/05/10, 12:19
bayramov3
Политика

Джейхун Байрамов: «На переговорах в Вашингтоне мы сделали шаг вперед»

2023/05/10, 11:25
2b5a9acf 3198 3aca 8b51 fa0540d4026b 850
Политика

Лукашенко о Гейдаре Алиеве: Такого патриота, смыслом жизни которого являлось служение стране, будут помнить всегда

2023/05/10, 11:11
111
Политика

Песков: Путин ценил политическую мудрость Гейдара Алиева и его точку зрения

2023/05/10, 10:48
yapon rosia
Политика

Япония планирует возобновить диалог с Россией по территориям

2023/05/09, 23:52
luka2 1
Политика

СМИ: Лукашенко пропустил завтрак лидеров СНГ в Москве из-за того, что ему стало плохо

2023/05/09, 21:31
Screenshot 1
Политика

Обсуждено укрепление межпарламентских связей между Азербайджаном и Израилем

2023/05/09, 19:29
Ombudsmen
Политика

Омбудсмен выразила протест против незаконного лишения свободы взятых в плен азербайджанских военнослужащих

2023/05/09, 17:37