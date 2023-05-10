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США не намерены отправлять дальнобойные ракеты в Украину

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Белый дом не планирует следовать примеру Великобритании и отправлять ракеты дальнего радиуса действия в Украину, пишет издание Politico.

Ранее газета Washington Post сообщила, что Лондон рассматривает возможность отправки Киеву ракет дальностью до 300 км, однако окончательное решение по этому поводу еще не принято.

Министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли отказался комментировать эти сообщения во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном во вторник.

Похожими характеристиками обладают американские ракетные системы ATACMS, которые Вашингтон отказывается передавать Украине.

Один из американских чиновников сказал журналистам, что «политика в отношении ATACMS не изменилась».

По его словам, США будут продолжать поставлять в Украину средства противовоздушной обороны, боеприпасы и бронетехнику.

Как пишет Politico, существует также озабоченность по поводу того, что в арсенале США нет достаточного количества систем ATACMS.

«С военной точки зрения, у нас относительно мало ATACMS, и мы должны быть уверены, что поддерживаем свои собственные запасы боеприпасов», — сказал в марте в интервью Defense One председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.

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