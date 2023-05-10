Си не стал поздравлять Путина с Днем Победы

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Лидер Китая Си Цзиньпин не направлял поздравления Владимиру Путину по случаю Дня Победы 9 мая, несмотря на то, что этот праздник символичен для Кремля. Кроме того, приветствия Си отсутствуют на сайте МИД и национальных СМИ Китая.

В частности, на интернет-странице дипломатического ведомства, где обнародуются все международные контакты китайского лидера 9 мая опубликовано только два сообщения, в которых говорится о назначении лидером КНР послов Китая и соболезнования Си президенту Руанде Полю Кагаме в связи с большими жертвами и материальным ущербом, которых нанесли этой африканской стране катастрофические ливни.