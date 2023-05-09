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Али Асадов встретился с президентом компании SpaceX

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Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 9 мая встретился с президентом и главным операционным директором американской компании Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX) Гвинн Шотвелл, которая находится с визитом в Азербайджане.

Как сообщили в пресс-службе Кабинета Министров, на встрече была подчеркнута важность заключенного с компанией SpaceX соглашения по предоставлению интернет-услуг Starlink в Азербайджане.

Были отмечены важные успехи, достигнутые в Азербайджане в области развития информационно-коммуникационных технологий, в том числе электронного правительства, дистанционного образования и космической промышленности. Было особо подчеркнуто, что решение о проведении в Баку в октябре этого года 74-го Международного конгресса астронавтики является ярким свидетельством признания международным космическим сообществом достижений Азербайджана в этой области.

На встрече также обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества между Азербайджаном и компанией SpaceX.

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