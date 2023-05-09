Бербок: Они были правы, а мы ошибались

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Настаивание Германии в проекте «Северный поток-2» для импорта газа из России, несмотря на открытые возражения ее соседей по региону, было серьезной ошибкой и дорого обошлось Германии.

Об этом министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сказала во время выступления на Форуме ветроэнергетики Балтийского моря в Берлине, сообщает ТАСС.

«Они были правы, а мы ошибались», — добавила она.

Бербок отметила, что Германия жертвовала своей безопасностью за каждый кубометр импортируемого из России газа.

Она подчеркнула, что энергетическая политика страны на Балтийском море была очень неудачной: «Каждая ветровая турбина — это инвестиция в нашу безопасность. Это уменьшит нашу зависимость от стран, которым мы не можем доверять».

Бербок сообщила, что ветроэнергетический потенциал Балтийского моря составляет 93 гигаватт.