Спецслужбы Украины передали в суд дела против 59 депутатов Госдумы РФ

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Офис генерального прокурора Украины сообщил в Telegram-канале, что в стране будут заочно судить еще 59 депутатов российской Госдумы за признание независимости «ДНР» и «ЛНР».

«Прокуроры Винницкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областных прокуратур направили в суд обвинительные акты в отношении 59 депутатов Госдумы РФ, которые голосовали за признание… «ЛНР» и «ДНР»», — сообщили в ведомстве.

В вину депутатам также ставится голосование в поддержку ратификации договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с «ЛНР «и «ДНР».

Их обвиняют в «посягательстве на территориальную целостность Украины», за что грозит максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

До этого 20 депутатов Госдумы уже были заочно приговорены к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за «посягательство на территориальную целостность Украины».