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В Узбекистане отменят прописку

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Согласно действующему в Узбекистане закону, правом постоянной регистрации в Ташкенте и Ташкентской области обладают только 12 категорий граждан.

Указом президента предусмотрена отмена этого закона, как противоречащего новой Конституции.

Вместо постоянной прописки в Ташкенте и Ташкентской области введут уведомительный порядок при регистрации граждан по месту проживания, сообщает «Спутник Узбекистан»,.

Цель нововведения – обеспечить полную реализацию права на свободное передвижение по стране, выбор места пребывания и жительства.

Кабинет министров должен в течение двух месяцев внести законопроект в Законодательную палату Олий Мажлиса, чтобы признать закон утратившим силу.

Министерству внутренних дел предстоит в месячный срок разработать новые механизмы, направленные на внедрение уведомительного порядка при регистрации граждан по месту проживания.

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