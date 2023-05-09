ВСУ уничтожили все выпущенные по Киеву ракеты

Над Киевом минувшей ночью были сбиты все выпущенные российскими войсками ракеты, сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
По его данным, ночная атака была осуществлена с четырех бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря. Выпущенные в сторону украинской столицы ракеты типа Х-101 не достигли своих целей.
«По предварительной информации, в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено около полутора десятков вражеских воздушных целей. Попаданий не допущено, предварительно, без жертв и серьезных разрушений вследствие падения обломков», — написал Попко.