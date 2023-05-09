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ВСУ уничтожили все выпущенные по Киеву ракеты

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Над Киевом минувшей ночью были сбиты все выпущенные российскими войсками ракеты, сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

По его данным, ночная атака была осуществлена с четырех бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря. Выпущенные в сторону украинской столицы ракеты типа Х-101 не достигли своих целей.

«По предварительной информации, в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено около полутора десятков вражеских воздушных целей. Попаданий не допущено, предварительно, без жертв и серьезных разрушений вследствие падения обломков», — написал Попко.

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