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Киев: Украина будет иметь одну из лучших систем ПВО

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Украина, получив всю обещанную западными партнерами военную технику, будет иметь одну из лучших систем ПВО.

Об этом 8 мая на брифинге, который транслировался на YouTube-канале Media Center Ukraine – Ukrinform, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он отметил, что Украина – «большое государство», и «нам есть что защищать» – «не только границы, на подступах, но и Украину внутри».

«Объекты нашей критической инфраструктуры, объекты энергетики, атомные электростанции – это приоритетные цели для врага… Они часто атакуют сами подстанции, которые обеспечивают питание атомных энергоблоков. Поэтому мы должны понимать, что это серьезная угроза, и больше таких систем как Patriot, SAMP/T, IRIS-T, NASAMS, ну и понятно, что [истребитель] F-16, потому что без него никак, помогут нам создать одну из лучших систем противовоздушной обороны в мире, – сказал Игнат. – Мы будем иметь одну из лучших ПВО, когда получим все то, что нам обещали партнеры, и заменим полностью старый парк советской техники: как систем ПВО, так и авиационной платформы».

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