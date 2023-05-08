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Муслимов за месяц выплатил 4 млн. 500 тыс. манатов ущерба вместо компаний

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Судебное разбирательство по уголовному делу экс-министра труда и социальной защиты населения Салима Муслимова было продолжено.

Председательствовавший сегодня на заседании в Бакинском суде по тяжким преступлениям судья Фаиг Ганиев заявил, что по уголовному делу по эпизоду растраты Салим Муслимов в течение этого месяца выплатил 4 млн. 500 тыс. манатов ущерба вместо компаний, сообщает АПА.

Кроме того, по эпизоду растраты компаниями выплачено 600 тыс. манатов. В течение этой недели следственный орган представит в суд окончательную информацию о характере выплаты.

При этом, Салим Муслимов ранее выплатил 20 млн. манатов за нанесенный ущерб.

Следующее заседание назначено на 15 мая.

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