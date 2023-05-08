Зеленский пообещал уничтожить рашизм

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Украинцы вместе с цивилизованным миром уничтожили нацизм, а теперь уничтожат и рашизм. Об этом написал президент Владимир Зеленский в Telegram в понедельник, 8 мая.

Он отметил, что сейчас, как и 80 лет назад, Украина снова страдает из-за войны и именно Европа помогает украинцам противостоять российскому вторжению.

«Хотя сейчас другой агрессор, но у рашистов та же цель, которая была у нацистов: порабощение или уничтожение. И так же, как и во Второй мировой войне, мы сейчас не в одиночку против зла. Мы бьемся против него, опираясь на общую силу народов свободного мира», – написал Зеленский.

Он напомнил, что много лет назад на нашем континенте была установлена традиция празднования Дня Европы для чествования достигнутых мира и единства. И сегодня единство приближает нас к празднованию первого дня нашего мира.

«Ежегодно с завтрашнего дня 9 мая мы будем чествовать наше историческое единство — единство всех европейцев, которые уничтожили нацизм и победят рашизм. Это будет День Европы, которая поддерживает украинцев все девять лет российской агрессии и уже 439 дней полномасштабного вторжения. Это будет День Европы, которая помогает нам бороться по всем направлениям. Это будет День Европы – нашей союзницы. Это будет День Европы – нашей, частью которой Украина всегда была, есть и будет», – резюмировал президент.