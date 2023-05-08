«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Мир

Зеленский пообещал уничтожить рашизм

zelen14 1

Украинцы вместе с цивилизованным миром уничтожили нацизм, а теперь уничтожат и рашизм. Об этом написал президент Владимир Зеленский в Telegram в понедельник, 8 мая.

Он отметил, что сейчас, как и 80 лет назад, Украина снова страдает из-за войны и именно Европа помогает украинцам противостоять российскому вторжению.

«Хотя сейчас другой агрессор, но у рашистов та же цель, которая была у нацистов: порабощение или уничтожение. И так же, как и во Второй мировой войне, мы сейчас не в одиночку против зла. Мы бьемся против него, опираясь на общую силу народов свободного мира», – написал Зеленский.

Он напомнил, что много лет назад на нашем континенте была установлена традиция празднования Дня Европы для чествования достигнутых мира и единства. И сегодня единство приближает нас к празднованию первого дня нашего мира.

«Ежегодно с завтрашнего дня 9 мая мы будем чествовать наше историческое единство — единство всех европейцев, которые уничтожили нацизм и победят рашизм. Это будет День Европы, которая поддерживает украинцев все девять лет российской агрессии и уже 439 дней полномасштабного вторжения. Это будет День Европы, которая помогает нам бороться по всем направлениям. Это будет День Европы – нашей союзницы. Это будет День Европы – нашей, частью которой Украина всегда была, есть и будет», – резюмировал президент.

Теги:
Из этой рубрики
tursia vibori
Мир

Азербайджанские парламентарии проследят за ходом выборов в Турции

2023/05/08, 19:02
mirziiev
Мир

Мирзиёев примет участие в праздновании Дня Победы в Москве

2023/05/08, 18:48
zelen14 1
Мир

Зеленский пообещал уничтожить рашизм

2023/05/08, 18:18
iran povesili
Мир

В Иране двух человек повесили за богохульство

2023/05/08, 18:04
1679978785 3279
Мир

Атака дронов на Киев «с треском провалилась» благодаря немецкому ПВО

2023/05/08, 17:54
Screenshot 144
Мир

Токаев посетит Китай

2023/05/08, 17:40
50 1
Мир

Токаев заявил, что Казахстан не будет помогать России (видео)

2023/05/08, 17:15
20626529 0 0 1600 901 1920x0 80 0 0 0de61c3932a2044c6beb8f7ce64e3bbb
Мир

Российские релоканты вывезли в Армению $8 млрд

2023/05/08, 16:52
Screenshot 142 1
Мир

Россия отправляет на войну музейные экспонаты

2023/05/08, 16:42