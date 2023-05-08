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Сбитый ВСУ «Кинжал» должен был ударить по куполу Верховной Рады

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Российская ракета «Кинжал», которую сбил Patriot, оказывается, должна была ударить по куполу Верховной Рады Украины. Но за сутки подготовить такую операцию невозможно. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины, летчик-инструктор Роман Свитан.

— То есть те люди, которые планировали удар по Кремлю, они однозначно знали, когда будет удар по Раде. Это те люди, которые и ставили задачу ударить по ВР. А вся картина очень проста: то есть сначала удар по Кремлю, а потом, как ответка, удар по Верховной Раде. Причем удар по Кремлю он смазанный, то есть какой-то взрыв там 100 грамм какого-то тротила, не более того, вспышка. А вот после этого ровно через сутки, минута в минуту, секунда в секунду, удар по Верховной Раде. И если бы удар «Кинжалом» в полтонны четко попал в купол — Верховной Рады точно не было бы. А это уже знаково, — говорит Свитан.

Он добавил, что такую картинку перед 9 мая надо было продать российскому электорату.

— Не получилось ударить по Верховной Раде, и теперь им деваться некуда. Они теперь со всей этой бедой — ударом по Кремлю — не знают, что делать. Потому что, если без удара по Верховной Раде это просто сами себе выстрелили в голову. Вот весь спектакль, который россияне, ну как всегда не сыграли. В последнее время у них такого очень много, — сказал военный эксперт.

На вопрос, что мешало запустить три «Кинжала», Свитан ответил:

— Ну, если разрабатывалась полная психологическая операция, то на один удар — один «Кинжал», то есть здесь все понятно. Один удар планировался по Кремлю — один удар по куполу ВР. То есть один на один. Зачем было два, три или четыре. Тут же как раз весь смысл этой задумки в мощности. То есть какая-то вспышка на фоне купола Кремля, а после этого мощнейший удар, который разнесет… Кстати, если бы «Кинжал» попал реально в купол, полтонны разнесло бы ВР. Однозначно.

Военный эксперт добавил, что это было бы зафиксировано на всех камерах. То есть была бы хорошая картинка, которую планировалось запустить к 9 мая.

Свитан обратил внимание на тот факт, что россияне до сих пор не признали, что был сбит «Кинжал», хотя уже все понятно.

Также военный эксперт добавил, что однозначно это была подготовка для одного удара, потому что нужно было поразить один купол Рады одним «Кинжалом».

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