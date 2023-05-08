«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Общество

Путин поздравил Алиева с 78-й годовщиной победы в ВОВ

thumbs b c 050c115a54452decb321f99ad1289a77

Президент России Владимир Путин направил поздравительное послание президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Кремля.

«В этот знаменательный день мы воздаём дань глубокого уважения и признательности всем тем, чьи беспримерные подвиги на полях сражений и самоотверженный труд в тылу позволили сокрушить нацистских захватчиков и отстоять свободу родной земли.

Сегодня наш нравственный долг – свято хранить завещанные отцами и дедами традиции дружбы и взаимопомощи, не допускать искажения исторической правды о Великой Отечественной войне, как и оправдания нацистов, их пособников и нынешних идейных наследников», – говорится в послании.

Как подчеркнул Путин, духовное наследие Великой Победы и впредь будет способствовать упрочению и плодотворному развитию отношений между нашими странами и народами.

Владимир Путин передал слова искренней благодарности всем ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелал им доброго здоровья, бодрости духа, благополучия и долгих лет жизни.

Теги:
Из этой рубрики
tyabrik
Общество

Алиевы в Шуше

2023/05/08, 14:38
turma
Общество

Самое крупное помилование в истории независимого Азербайджана

2023/05/08, 14:25
chanaparh zhayr pluzum
Общество

В Губадлы на рабочего обрушилась скала, его тело нашли в реке

2023/05/08, 14:20
thumbs b c 050c115a54452decb321f99ad1289a77
Общество

Путин поздравил Алиева с 78-й годовщиной победы в ВОВ

2023/05/08, 13:26
baku22
Общество

Прогноз погоды на День Победы

2023/05/08, 13:05
6458b227e926e6458b227e926f16835343756458b227e926c6458b227e926d
Общество

Задержаны 10 непальцев, пытавшихся нарушить госграницу Азербайджана (фото)

2023/05/08, 12:38
sexting phone 1
Общество

Почему в Азербайджане не говорят о секстинге?

2023/05/08, 12:37
prison amnistiya 301220
Общество

Помилованы бывший замминистра культуры и председатель Партии граждан и развития

2023/05/08, 10:19
b4308647 c9b7 3177 b298 e191b5acde50 850
Общество

Алиев помиловал свыше 800 человек. Список

2023/05/08, 09:56