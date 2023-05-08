Путин поздравил Алиева с 78-й годовщиной победы в ВОВ

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Президент России Владимир Путин направил поздравительное послание президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Кремля.

«В этот знаменательный день мы воздаём дань глубокого уважения и признательности всем тем, чьи беспримерные подвиги на полях сражений и самоотверженный труд в тылу позволили сокрушить нацистских захватчиков и отстоять свободу родной земли.

Сегодня наш нравственный долг – свято хранить завещанные отцами и дедами традиции дружбы и взаимопомощи, не допускать искажения исторической правды о Великой Отечественной войне, как и оправдания нацистов, их пособников и нынешних идейных наследников», – говорится в послании.

Как подчеркнул Путин, духовное наследие Великой Победы и впредь будет способствовать упрочению и плодотворному развитию отношений между нашими странами и народами.

Владимир Путин передал слова искренней благодарности всем ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелал им доброго здоровья, бодрости духа, благополучия и долгих лет жизни.