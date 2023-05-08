«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Армия

В воинских частях проведены командно-штабные учения (фото)

9f618468dcdfcda7e86b39b91dd1db19

В соответствии с планом подготовки на 2023 год, в воинских частях азербайджанской армии были проведены командно-штабные учения.

Как сообщает Минобороны, в ходе учений на карте были уточнены действия по выполнению задач, было проверено взаимодействие подразделений и согласованность штабов как единого органа управления. На компьютере были выполнены и оценены задачи по принятым решениям, заслушаны доклады командиров о принятых решениях.

Основное внимание в ходе проведения командно-штабных учений было уделено повышению управленческих способностей и навыков оперативного принятия решений командирами при приведении подразделений в различные состояния боевой готовности, а также дальнейшему совершенствованию деятельности штабов и взаимодействия между подразделениями.

Задачи, поставленные на учениях, были успешно выполнены.

Теги:
Из этой рубрики
9f618468dcdfcda7e86b39b91dd1db19
Армия

В воинских частях проведены командно-штабные учения (фото)

2023/05/08, 13:16
minobor1 2
Армия

ВС Армении обстреляли наш экскаватор в Лачинском районе (фото)

2023/05/08, 10:39
photo 2023 03 05 15 29 27
Армия

ЧВК «Вагнер» получат необходимые снаряды и остаются воевать в Бахмуте, заявил Пригожин

2023/05/07, 13:13
kadirov2
Армия

Кадыров заявил о том, что «разрабатывает стратегию по взятию Бахмута» (видео)

2023/05/06, 19:24
minoborony
Армия

Вооружение и военная техника переводятся на летний режим эксплуатации (видео)

2023/05/06, 13:59
Screenshot 148
Армия

Минобороны опубликовало кадры с учений «Анатолийский орел — 2023»

2023/05/06, 11:53
5275a7422f754e9dbff4648737b8bcec
Армия

Украина из системы Patriot впервые сбила гиперзвуковую ракету «Кинжал» (фото)

2023/05/06, 10:53
vvsrf
Армия

Newsweek заявил об одном из главных преимуществ России перед Украиной

2023/05/06, 01:00
ukr voen41
Армия

Около 15 тыс. украинских военнослужащих прошли обучение в Великобритании

2023/05/06, 00:16