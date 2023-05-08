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Как российские спецслужбы хотели поссорить Турцию с Украиной и Европой

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Шведский телеканал SVT в сотрудничестве с Центром «Досье» получил документы российских спецслужб, в которых описываются операции влияния, направленные против европейских стран. Как указано в этих документах, они вдохновлены «успехом» акции, в ходе которой датско-шведский крайне правый активист Расмус Палудан сжег Коран напротив посольства Турции в Стокгольме, из-за чего процесс вступления Швеции в НАТО замедлился.

В одном из документов описывается сценарий операции, в ходе которой с помощью «местных жителей или мигрантов» можно будет разжигать конфликты, распространяя видео с сожжением турецкого флага или оскорблениями в адрес Эрдогана.

Другой документ описывает акцию, которая была проведена в Париже 5 марта 2023 года. Во время нее «протестующие» отдавали нацистские приветствия перед транспарантами с украинским флагом и надписями, направленными против Эрдогана. Также в документе содержится примерно 60 ссылок на аккаунты в соцсетях, где были размещены видеоролики этой информационной кампании.

В ходе расследования журналисты SVT обнаружили в интернете как минимум десять подобных постановочных акций, проведенных в период с декабря 2022 года по настоящее время с критикой ЕС, НАТО и Украины, пишет Insider.

Например, в феврале в Париже были сфотографированы люди с плакатами, на которых было написано «НАТО, хватит бомбить Донецк!», «Не передавайте оружие Украине! Зеленский бомбит Донецк и Луганск» и «ЕС и Америка! Прекратите финансировать войну в Украине!». При этом пикетчики с идентичными лозунгами были замечены в Мадриде, Брюсселе и Гааге.

Журналисты SVT дозвонились одному из участников акции. Он отрицал свою причастность к ней и уверял, что его профиль в Facebook, где были размещены фотографии с пикета, был взломан. Однако после разговора мужчина удалил свой профиль в соцсети.

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