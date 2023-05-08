Зеленский установил на 9 мая новый праздник: День Европы

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Президент Украины Владимир Зеленский предлагает перенести День победы над нацизмом во Второй мировой войне с 9 на 8 мая. В то же время 9 мая будет праздноваться День Европы, который ранее отмечался в третью субботу мая.

Об этом говорится в указе президента.

«Установить в Украине День Европы, который ежегодно 9 мая отмечать совместно с государствами Европейского Союза», — говорится в документе.

«Это будет День Европы, которая помогает нам бороться по всем направлениям: на поле боя оружием, на дипломатической передовой — решительностью, против ракетного террора и зимнего блекаута, в экономике и на юридическом фронте. Это будет День Европы — нашей союзницы. Дающая убежище украинским женщинам и детям, которая не посягает на наш суверенитет и не ставит под сомнение наше право на собственный выбор национального пути, которая никогда не называет Украину «вымышленным» или «искусственным» образованием, которая дает нам свое оружие, чтобы мы могли защитить себя и его — нашу Европу!» — сказал он.