Эрдоган: Благодаря энергетическим проектам $100 миллиардов останутся в распоряжении нации

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Президент Реджеп Тайип Эрдоган поделился в социальной сети сообщением о направленных в энергетику инвестициях, сообщает «Анадолу».

В своем посте в Твиттере президент Эрдоган написал: «Мы предлагаем нашей нации ресурс, который невозможно было представить. Как мы этого добились? Сы сделали это с нашим черноморским природным газом, нашей нефтью, обнаруженной в Габаре, крупнейшей в нашей стране солнечной электростанцией, которую мы построили в Конье, а также таким проектам, как Аккую. Благодаря этому 100 миллиардов долларов энергетических денег, направляемых за границу, теперь будут в распоряжении нашей нации».

Президент подчеркнул, что эти деньги пойдут в карманы людей в качестве инвестиций, занятости и социальной поддержки. Президент сообщил, что для этих целей уже начали создаваться необходимые механизмы.

В частности Эрдоган отметил: «С созданием Банка семьи и молодежи мы собственными средствами будем поддерживать проекты, которые касаются будущего нашей нации, семьи, света наших очей. Мы выделим пенсии нашим домохозяйкам, бесплатно покрывая одну треть страховых расходов. Мы будем поддерживать нашу молодежь во всех областях, от образования до трудоустройства и вступления в брак, прежде чем начать свой собственный бизнес. Мы обеспечим, чтобы по крайней мере один человек из семьям был трудоустроен. С помощью системы поддержки семьи с дополнительным доходом мы обеспечим прибыль выше определенного уровня. Мы перестроим в этих рамках систему текущих социальных выплат. Я уверен, что после 14 мая мы продолжим конкурировать сами с собой».