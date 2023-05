Гаджиев заявил, что открытие Зангезурского коридора положит конец блокаде Нахчывана

Открытие Зангезурского коридора положит конец блокаде Нахчывана, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«100-летие со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева было отмечено в Нахчыване, где он родился, вместе с дипломатическим корпусом с резиденцией Баку и Анкаре. С открытием Зангезурского коридора прекратится блокада Нахчывана и для всего региона возникнут новые возможности», — отметил Хикмет Гаджиев в Twitter.

100th Anniversary of National Leader Heydar Aliyev celebrated in Nakhchivan, in his birthplace with diplomatic corps resided in Baku and accredited from Ankara. With opening of Zangazur Corridor Nakhchivan’s blockade will end and new opportunities will emerge for entire region. pic.twitter.com/wGWPvpyszm

