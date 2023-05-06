Украина из системы Patriot впервые сбила гиперзвуковую ракету «Кинжал» (фото)

Украинским противовоздушным силам впервые удалось сбить гиперзвуковую российскую ракету «Кинжал».
Информацию подтвердил Командующий Воздушных сил Николай Олещук.
«Поздравляю украинский народ с историческим событием! Да, мы сбили «не имеющий аналогов» «Кинжал!» – написал он.
Ранее аналитики Defense Express написали, что в ночь на 4 мая ВСУ сбили гиперзвуковую ракету «Кинжал».
Аналитики опубликовали полученные от источников фото обломков ракеты, которые упали на киевском стадионе. Носовая часть ракеты похожа на Х-47 «Кинжал».