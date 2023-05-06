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Украина из системы Patriot впервые сбила гиперзвуковую ракету «Кинжал» (фото)

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Украинским противовоздушным силам впервые удалось сбить гиперзвуковую российскую ракету «Кинжал».

Информацию подтвердил Командующий Воздушных сил Николай Олещук.

«Поздравляю украинский народ с историческим событием! Да, мы сбили «не имеющий аналогов» «Кинжал!» – написал он.

Ранее аналитики Defense Express написали, что в ночь на 4 мая ВСУ сбили гиперзвуковую ракету «Кинжал».

Аналитики опубликовали полученные от источников фото обломков ракеты, которые упали на киевском стадионе. Носовая часть ракеты похожа на Х-47 «Кинжал».

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