Украина из системы Patriot впервые сбила гиперзвуковую ракету «Кинжал» (фото)

300 Просмотров

Украинским противовоздушным силам впервые удалось сбить гиперзвуковую российскую ракету «Кинжал».

Информацию подтвердил Командующий Воздушных сил Николай Олещук.

«Поздравляю украинский народ с историческим событием! Да, мы сбили «не имеющий аналогов» «Кинжал!» – написал он.

Ранее аналитики Defense Express написали, что в ночь на 4 мая ВСУ сбили гиперзвуковую ракету «Кинжал».

Аналитики опубликовали полученные от источников фото обломков ракеты, которые упали на киевском стадионе. Носовая часть ракеты похожа на Х-47 «Кинжал».