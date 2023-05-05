«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Мир

«Пусть на нас не обижаются». Турция закрыла небо для самолета Пашиняна

pashin15

Турция закрыла свое воздушное для полетов в третьи страны самолетов VIP-персон Армении, в том числе борта номер один, обслуживающего премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом в интервью 24TV сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Каждый день совершались полеты через воздушное пространство Турции. Теперь мы закрыли. Закрыли и для VIP-персон, пусть на нас не обижаются. Закрыли и для самолета Пашиняна. Только спикер армянского парламента приезжал на заседании ПАЧЭС (в Анкаре), мы принимали саммит, поэтому невозможно было закрыть [воздушное пространство] для члена организации», — сказал Чавушоглу.

Теги:
Из этой рубрики
pashin15
Мир

«Пусть на нас не обижаются». Турция закрыла небо для самолета Пашиняна

2023/05/05, 22:33
kadurov2
Мир

Кадыров заявил о готовности чеченцев сменить «вагнеровцев» в Бахмуте

2023/05/05, 21:24
pashin2 1 e1683305364378
Мир

Пашинян готов пойти под трибунал и на расстрел

2023/05/05, 21:10
pashin16
Мир

Пашинян — карабахскому армянину: Это вы сдали земли

2023/05/05, 20:13
alievvucic
Мир

Президент Алиев выразил соболезнования Вучичу

2023/05/05, 19:43
ros ukr2
Мир

Россия и Украина обменялись телами погибших

2023/05/05, 18:02
Screenshot 136
Мир

Аналитики назвали следующую зону борьбы России и Запада

2023/05/05, 17:53
galleryh5r
Мир

Разработчик БПЛА: Атаковавшие Кремль дроны были запущены не из Украины, а из Подмосковья

2023/05/05, 17:41
karl 1
Мир

Великобритания потратит до $125 млн на коронацию Карла III

2023/05/05, 17:27