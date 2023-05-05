«Пусть на нас не обижаются». Турция закрыла небо для самолета Пашиняна

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Турция закрыла свое воздушное для полетов в третьи страны самолетов VIP-персон Армении, в том числе борта номер один, обслуживающего премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом в интервью 24TV сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Каждый день совершались полеты через воздушное пространство Турции. Теперь мы закрыли. Закрыли и для VIP-персон, пусть на нас не обижаются. Закрыли и для самолета Пашиняна. Только спикер армянского парламента приезжал на заседании ПАЧЭС (в Анкаре), мы принимали саммит, поэтому невозможно было закрыть [воздушное пространство] для члена организации», — сказал Чавушоглу.