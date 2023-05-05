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Rheinmetall гарантирует ежегодный выпуск 600 тысяч снарядов для Украины

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Оборонная компания Rheinmetall намерена поставить Украине значительное количество артиллерийских боеприпасов. Об этом говорится в заявлении главы Rheinmetall Армина Паппергера, приводимое Handelsblatt.

«Мы можем производить до 600 тысяч снарядов в год», — говорится в заявлении.

Об этом Паппергер сказал после визита комиссара ЕС по промышленности Тьерри Бретона. Еврокомиссар отправился на завод Rheinmetall в Унтерлюсе, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины.

ЕС обязался поставлять Украине миллион артиллерийских снарядов в год, чтобы помочь защититься от российских атак.

«Эта цель должна быть достигнута быстро. Из-за интенсивных боев Украина рискует остаться без боеприпасов», — сказал Бретон.

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